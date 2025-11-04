MINDPOL: Aracaju recebe o maior congresso de marketing político de Sergipe

Aracaju será palco de um dos eventos mais aguardados do cenário político e comunicacional do Nordeste. No dia 29 de novembro, das 8h às 18h, o Hotel Vidam recebe o MINDPOL – Congresso de Marketing Político, uma iniciativa inédita dos jovens Luis DaHora e Izabel Meneses, que promete reunir lideranças, comunicadores, gestores públicos, jornalistas e profissionais do setor para debater as novas tendências da comunicação e da estratégia política no Brasil.

Mais do que um congresso, o MINDPOL nasce com o propósito de conectar experiências regionais e nacionais, promovendo um ambiente de formação, networking estratégico e construção de novas lideranças.

O evento contará com palestras de nomes reconhecidos no cenário político e de marketing, como Emerson Saraiva, Nani Blanco, Luis DaHora, Jefferson Mesquita e outros convidados especiais que irão compartilhar cases de sucesso, estratégias inovadoras e análises sobre o comportamento do eleitor e o futuro das campanhas eleitorais.

“O MINDPOL surge para fortalecer o diálogo entre quem faz política e quem pensa a comunicação. É um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das boas práticas eleitorais”, destacam os idealizadores Luis DaHora e Izabel Meneses.

Com uma programação intensa e participativa, o congresso pretende inspirar novas práticas e preparar profissionais e lideranças para os desafios de uma comunicação política moderna, ética e eficaz.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo Sympla, através do link:

www.sympla.com.br/evento/mindpol—o-encontro-das-mentes-que-transformam-o-jeito–de-fazer-politica/3160660

Acompanhe as novidades e bastidores do evento pelo Instagram oficial:

@mindpol.se

