MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES LEVA O SINAL DE TV DIGITAL A SEIS ESTADOS, INCLUSIVE EM SERGIPE, NA CIDADE DE LAGARTO

O Ministério das Comunicações (MCom) deu mais um passo para expandir o acesso à TV digital gratuita em todo o país. Foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16) os extratos dos termos de adesão de seis instituições parceiras que integrarão o Programa Brasil Digital, iniciativa que amplia a oferta de emissoras públicas em municípios que ainda não contam com o serviço.

Com os novos acordos, Amazonas, Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Ceará e Sergipe serão os próximos estados a receber estações de televisão digital instaladas em cidades estratégicas.

“O Programa Brasil Digital é uma política de democratização da informação. Estamos levando conteúdo educativo, cultural e informativo de qualidade para milhões de brasileiros que ainda não tinham acesso à TV pública digital. É mais diversidade, mais pluralidade e mais Brasil na tela das famílias”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

No Amazonas, a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas será responsável pela implantação das estações em Carauari e Amaturá. Já no Maranhão, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) atuará na cidade de Caxias.

No Amapá, a Fundação Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) fará a instalação no município de Laranjal do Jari. Em Mato Grosso, a parceira será a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), enquanto no Ceará, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) levará o sinal digital para Iguatu.

Por fim, no estado de Sergipe, o município de Lagarto será contemplado por meio da parceria com a Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS).

BRASIL DIGITAL

O Programa Brasil Digital, instituído pelo Ministério das Comunicações, tem como objetivo expandir a TV aberta e gratuita em tecnologia digital, levando a programação da Rede Legislativa e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para municípios que ainda não contam com esses canais.

A iniciativa prevê a instalação e doação de equipamentos transmissores e estações de televisão digital em parceria com instituições públicas, como universidades, câmaras municipais e prefeituras. O programa também abre espaço para a veiculação de produções locais, fortalecendo a comunicação pública e regional.

Com o Brasil Digital, o governo federal busca ampliar a diversidade de conteúdos disponíveis gratuitamente à população, além de democratizar o acesso à informação em todo o território nacional.

Ascom MCom – Foto: Pablo Le Roy/MCom