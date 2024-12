MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS SAI COM NOTA SOBRE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA OUTORGA DA CONCESSÃO DESO

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE) assinou, junto com demais órgãos que integram o Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO), uma nota pública alertando os gestores públicos estaduais e municipais quanto à necessidade de observância estrita das normas e procedimentos relativos à aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe.

Na nota, o FOCCO destaca que os órgãos de controle atuarão de forma integrada e rigorosa no acompanhamento da aplicação destes recursos e, em caso de identificação de irregularidades ou desvios na aplicação dos recursos, os gestores estarão sujeitos a responsabilização administrativa, civil e criminal. Por fim, o FOCCO reafirma que permanecerá vigilante para garantir que os recursos da outorga sejam efetivamente aplicados em benefício da população sergipana.

Confira a nota pública: