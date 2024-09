MINISTÉRIO PÚBLICO EMPOSSA NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS E FORTALECE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Marcando mais um passo importante no fortalecimento da instituição, o Ministério Público de Sergipe deu as boas-vindas, nesta segunda-feira, 9, a oito novos Promotores de Justiça Substitutos. Os membros foram empossados pelo Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, durante Sessão Solene realizada no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, no Edifício-Sede do MPSE, com a presença de membros e servidores da instituição, familiares dos empossados e autoridades.

A solenidade simboliza o compromisso do MP de Sergipe em aprimorar a defesa dos direitos fundamentais, ampliando a capacidade de atuação e as frentes de trabalho da instituição em todo o Estado. No último biênio, ao todo, foram empossados 17 novos Promotores de Justiça Substitutos – aprovados no XXI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva.

Passam a integrar o quadro de membros do MPSE os Promotores de Justiça Substitutos Cibelle Machado de Souza Enomoto; Lucas Gabriel Santos Lima; Vinícius Gabriel Viana de Jesus; Marcos Matheus Dantas Costa; Leonardo Alves Moura; Thiago Costa Pinheiro; Antonio Teles Leite Neto e Yone Cristina Andrade Silveira Camelo.

Em discurso de recepção, o PGJ Machado Neto enalteceu a dedicação dos novos integrantes da instituição e desejou uma jornada profissional pautada por valores essenciais na carreira de Promotor de Justiça.

“Cada um de vocês, com suas trajetórias e experiências, traz novas perspectivas e soluções para as adversidades que surgem na nossa atividade. Lembrem-se sempre de que, antes de sermos promotores de justiça, somos humanos. O Promotor de Justiça humano é aquele que, ao aplicar a lei, não perde de vista a realidade concreta e as pessoas que serão impactadas por suas decisões. A nossa atuação deve ser firme, mas também sensível e empática, sempre comprometida com a dignidade humana e com os valores que fundamentam o nosso Estado de Direito. Que a jornada de vocês, que se inicia a partir de agora, seja pautada pela sensibilidade imprescindível à atividade funcional, que sejam capazes de discernir as injustiças ocultas, e tenham a sabedoria para encontrar as soluções”, frisou.

Durante a solenidade, os Promotores de Justiça receberam do Secretário-Geral do MPSE, Nilzir Soares Vieira Junior, suas carteiras funcionais e os broches da instituição – em ato simbólico de início da trajetória profissional.

O Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), o Promotor de Justiça Luis Fausto Dias de Valois Santos, pontuou os desafios que os novos membros terão na atuação profissional e reiterou a confiança na capacidade de cada um como agente de transformação social. “Esta é uma missão que exige coragem, integridade e uma profunda sensibilidade para com as necessidades da nossa população. Tenho certeza de que estão mais do que preparados para este desafio, que a determinação e o idealismo que os trouxeram até aqui continuem a guiá-los em cada decisão, em cada ato e em cada processo que virão pela frente”.

Representando os empossados, a Promotora de Justiça Substituta Cibelle Machado de Souza Enomoto mencionou a dedicação, as renúncias e a esperança de cada um na trajetória até alçar o almejado cargo de Promotor de Justiça.

“Por trás de cada conquista há uma história. Cada um dos oito Promotores de Justiça, hoje empossados no Ministério Público do Estado de Sergipe, carrega consigo as marcas da sua trajetória. Mas, compartilhamos da mesma convicção. Não há topo da montanha sem vale. A jornada até o mágico dia da posse é longa e árdua, preenchida por várias horas cansativas de estudo, por renúncias, em especial ao convívio com a família e com os amigos, por muitas portas fechadas. Uma junção de suor e lágrimas. Aos poucos, fomos sendo moldados, lapidados e aperfeiçoados pelo conhecimento, muitas vezes questionamos nossa própria capacidade. E, em meio ao futuro incerto, não perdemos a esperança, enquanto guardávamos a imagem deste dia em nossa mente, mesmo quando ainda não podíamos vê-lo. A plateia apenas vê a beleza e o brilho. Embaixo da sapatilha de ponta, os pés cheios de calos e cicatrizes. Escolhemos a dor, o desconforto, as feridas, e hoje vivemos no nosso propósito”, finalizou.

A Sessão Solene de Posse dos Promotores de Justiça Substitutos foi transmitida ao vivo pelo MP de Sergipe, através do seu canal no Youtube. Confira aqui!

>Concurso histórico

Realizado em seis etapas, o XXI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto não só se destacou pelo alto nível técnico, mas também por assegurar a implementação da política de cotas raciais, conforme a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) – sendo o primeiro concurso público no MPSE com uma comissão de heteroidentificação.

Em julho de 2023, o MP sergipano deu posse a nove Promotores de Justiça Substitutos, fruto da primeira convocação de aprovados do XXI Concurso Público. Com o ingresso de oito novos membros nesta segunda-feira, 9, a instituição soma 17 novos Promotores de Justiça desde a realização do concurso.

Fonte e foto MPE