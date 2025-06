MINISTÉRIO PÚBLICO DE SE FIRMA TERMO DE COOPERAÇÃO COM O BANESE PARA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) e o Banco do Estado de Sergipe (Banese) celebraram, na ultima sexta-feira (30), a assinatura de um Termo de Cooperação voltado ao fortalecimento institucional e ao desenvolvimento de ações de interesse público.

A parceria foi oficializada pelo Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, e pelo Presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz.

Também assinaram o Termo o Diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Promotor de Justiça Manoel Cabral Machado Neto, e o Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), Luis Fausto Valois.

O Termo de Cooperação fortalece a atuação conjunta das instituições em prol da eficiência, transparência e inovação na gestão pública, sempre com foco na promoção do interesse coletivo e no fortalecimento das políticas públicas em Sergipe, e simboliza mais um passo na integração entre órgãos públicos sergipanos, visando à melhoria dos serviços prestados à sociedade.

O encontro também contou com a participação do Corregedor-Geral do MPSE, Rodomarques Nascimento; o Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Carlos Henrique Siqueira Ribeiro; o Diretor do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, da Ordem Tributária e do Terceiro Setor, Rômulo Lins; do Assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça, José Elias Pinho; e do Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores do Banese, Aléssio Rezende.

Com informações e foto do MPE