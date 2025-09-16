MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇA EDITAL DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS DOS SERVIÇOS AUXILIARES

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) publicou nesta terça-feira, 16, o Edital nº 01/2025 do IV Concurso Público para cargos efetivos dos serviços auxiliares da instituição. Serão disponibilizadas 28 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Do total, 20% das vagas serão reservadas a pessoas negras e 5% a pessoas com deficiência, em cumprimento à legislação vigente e à política de promoção da diversidade e inclusão no âmbito do MPSE.

As oportunidades contemplam diversas áreas, como Informática (em diferentes especialidades), Contabilidade, Estatística, Psicologia, Pedagogia e Medicina (Clínica Geral e Psiquiatria). As provas objetivas e discursiva (redação) serão realizadas na cidade de Aracaju, com previsão de aplicação para o dia 11 de janeiro de 2026.

Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e/ou às pessoas com deficiência deverão comparecer, respectivamente, perante a Comissão de Heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas e perante a Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar do Ministério Público de Sergipe, nas datas a serem designadas.

O concurso público será regido pelo Edital e pela Resolução nº 015/2025 – CPJ, que aprovou o Regulamento do certame, estabelecendo diretrizes para sua execução. A organização do processo seletivo ficará a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelas etapas de inscrição, aplicação e correção das provas.

Conforme o Regulamento, a seleção compreenderá prova objetiva para todos os cargos e, no caso de Técnico – Área Administrativa, também prova discursiva (redação). Para aprovação, os candidatos deverão alcançar nota mínima de 7,0 na prova objetiva e, quando aplicável, 6,0 na redação.

A classificação final seguirá critérios específicos para ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência, assegurando transparência e equidade no processo seletivo.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 22 de setembro de 2025 e seguem até as 23h59 do dia 21 de outubro de 2025 (horário de Brasília). As inscrições serão feitas exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas (clique aqui). As taxas de inscrição serão de R$ 160,00 para os cargos de Analista do Ministério Público, todas as Áreas e Habilitações; R$ 140,00 para o cargo de Técnico do Ministério Público (área administrativa); e R$ 120,00 para o cargo de Técnico do Ministério Público – Manutenção e Suporte de Equipamentos de Informática e Softwares.

De acordo com a Resolução, poderão solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e doadoras de leite materno, entre outras hipóteses previstas em lei. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Ministério Público de Sergipe.

> Comissão

A Comissão do Concurso é composta pelos seguintes membros, conforme Portaria nº 2.784/2025: o Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior (Presidente); a Promotora de Justiça Maura Silva de Aquino; o Promotor de Justiça Newton Silveira Dias Júnior; o Promotor de Justiça Manoel Cabral Machado Neto; o Promotor de Justiça Félix Carballal Silva; e o Promotor de Justiça Rômulo Lins Alves.

Com informações do MPE