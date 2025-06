 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE PROMOVE REUNIÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Com o objetivo de fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de violência e estabelecer ações conjuntas para prevenção e enfrentamento das diversas formas de agressão, o Ministério Público de Sergipe (MPSE), através da Ouvidoria, realizou reunião com representantes de diversas instituições que integram a rede de proteção.

O encontro foi conduzido pelo Ouvidor do MPSE, Procurador de Justiça Eduardo Lima de Matos, e contou com a presença da Diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, Promotora de Justiça Verônica de Oliveira Lazar; e da representante da Diretoria da Mulher da Associação Sergipana do Ministério Público, a Promotora de Justiça aposentada Adélia Moreira Pessoa.

Também estiveram presentes a representante do Núcleo de Defesa e Proteção aos Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Elvira Lorenza Quaranta Leite; da representante da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, Sabrina Duarte Cardoso; da representante do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (Nupeva) da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, Lidiane Gonçalves Ferreira de Oliveira; da Coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Aracaju, Luciana Ribeiro de Melo Monteiro; da Coordenadora do Abrigo Núbia Marques, Iana Célia Rolemberg Cuna Santos; e da Patrulha Maria da Penha de Aracaju, representada por Fábio Gomes Fernandes e Márcia Sabrina Cunha Santos.

Durante a reunião, foram discutidas as principais fragilidades identificadas na atuação da rede de proteção, com a proposta de construir soluções integradas que promovam um atendimento mais eficiente e humanizado às vítimas de violência. O diálogo entre os órgãos buscou ainda consolidar o fluxo de encaminhamentos e atendimento, além de ampliar a escuta ativa e a resolutividade das demandas.

Para o Ouvidor do MPSE, Procurador de Justiça Eduardo Lima de Matos, o encontro foi essencial para reforçar o compromisso com a defesa dos direitos das mulheres. “É papel da Ouvidoria ouvir a sociedade, mas também atuar de forma propositiva para fortalecer os canais de proteção. Esta reunião marca um passo importante para ampliar a efetividade do trabalho em rede.” A reunião integra as ações estratégicas da Ouvidoria do MPSE voltadas à promoção dos direitos humanos e à articulação institucional em defesa das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Com informações e foto do MPE