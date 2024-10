 MINISTÉRIO PÚBLICO PARTICIPA DE REUNIÃO COM JUSTIÇA ELEITORAL E CANDIDATOS SOBRE 2º TURNO EM ARACAJU

O Ministério Público Eleitoral (MPE), com atribuição na 1ª Zona, participou de reunião com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e os candidatos à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa Santos Bezerra e Luiz Roberto Dantas de Santana.

O objetivo do encontro, realizado no Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima, foi avaliar a campanha do primeiro turno das eleições de 2024 e orientar sobre a conduta referente ao segundo turno.

O MPE ressaltou que não houve embates, no primeiro turno, que ultrapassassem os limites da liberdade de expressão. “Houve propagandas entre as duas coligações que exploraram as propostas ou apenas tocaram em situações a respeito de críticas que são construtivas para o eleitorado”, destacou a Promotora Eleitoral Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco. “Esperamos, da mesma forma que foi feito no primeiro turno, que eles conduzam a campanha no segundo turno sempre pautados pela ética, pela verdade, apresentando propostas para sociedade de Aracaju, sem fazer ofensas à lei eleitoral com fatos distorcidos ou ofensas à reputação pessoal”, projetou a representante do Ministério Público.

O TRE parabenizou os candidatos pelos resultados no primeiro turno e reforçou a importância de um segundo turno pacífico. “Solicito o máximo empenho de ambos os candidatos para que esta nova etapa seja marcada pela ordem e pelo respeito. Pretende-se que as eleitoras e os eleitores escolham com tranquilidade e que candidatos promovam debates saudáveis e democráticos”, salientou o Juiz Eleitoral Rômulo Dantas Brandão.

A candidata Emília Corrêa Santos Bezerra esteve presente acompanhada do candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, e do advogado José Hunaldo Santos da Mota.

O candidato Luiz Roberto Dantas de Santana participou acompanhado do representante da coligação, Evandro da Silva Galdino, e da advogada Carmem Gabriela Azevedo Santos de Souza e dos advogados José Acácio Santos Souto e Paulo Ernani de Menezes.

Os candidatos prometeram agir conforme a lei e a ética no processo eleitoral. O segundo turno das eleições em Aracaju acontecerá no próximo dia 27 de outubro. As atenções estarão voltadas para a conduta dos candidatos e para o cumprimento das regras estabelecidas pela legislação eleitoral.

MP Eleitoral, com informações do TRE/SE