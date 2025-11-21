MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL REALIZA VISTORIA AMBIENTAL NO RIO SERGIPE COM APOIO DA MARINHA DO BRASIL

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, nos dias 5 e 17 de novembro, duas etapas de vistoria ambiental ao longo do Rio Sergipe, com apoio da Marinha do Brasil. A ação integra um levantamento ambiental em andamento e teve como objetivo identificar pontos de assoreamento, erosão e outros fatores que afetam a estabilidade das margens e o equilíbrio do ecossistema do rio.

A diligência foi realizada por via fluvial, permitindo à equipe percorrer as margens do curso hídrico e registrar imagens georreferenciadas, utilizadas para mapear áreas críticas de degradação. Entre os principais achados estão trechos com processos erosivos, assoreamento e evidências de desequilíbrio hidrodinâmico.

Segundo a procuradora da República Gisele Bleggi, o levantamento fornecerá subsídios técnicos essenciais para medidas ambientais corretivas. “Com essa base de dados, podemos propor medidas mitigadoras e compensatórias aos empreendimentos que precisam ter suas licenças expedidas ou renovadas, incluindo ações como plantação de mangue, técnicas biológicas de contenção e, em casos mais graves, métodos artificiais de estabilização”, afirmou.

As informações obtidas também vão apoiar análises relacionadas a processos de licenciamento e à adoção de ações voltadas à preservação do ecossistema do Rio Sergipe.

O MPF e a Marinha já programam uma terceira etapa de vistoria, que será realizada no Rio Vaza-Barris e na orla marítima contígua, ampliando o diagnóstico ambiental dos principais corpos hídricos da região.

Com informações e foto do MPF