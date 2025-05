MINISTÉRIO PUBLICO REQUER EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A AGÊNCIA POR FRAUDE EM EVENTOS CANCELADOS EM ARACAJU

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, ajuizou pedido de cumprimento de sentença contra a empresa Agência Kenosis Santana e Muller Ltda. e seu representante legal, após o descumprimento de acordo homologado judicialmente relacionado ao cancelamento de eventos culturais em Aracaju.

A ação se originou após consumidores denunciarem a não realização dos shows do Padre Fábio de Melo e da cantora Vanessa da Mata, sem qualquer reembolso dos valores pagos. A Promotoria de Justiça, ao constatar a lesão coletiva aos direitos dos consumidores, ajuizou uma Ação Civil Pública que resultou em acordo com previsão de devolução integral dos valores aos consumidores lesados e pagamento de R$ 10 mil a título de dano social.

Apesar do acordo firmado em dezembro de 2024, com trânsito em julgado reconhecido no mesmo mês, a empresa e seu responsável não cumpriram nenhuma das cláusulas pactuadas. Diante da omissão, o MPSE requereu ao Poder Judiciário a execução da sentença, inclusive com aplicação de multa, visando garantir o ressarcimento aos consumidores prejudicados e a efetivação dos direitos coletivos. O Cumprimento de Sentença aguarda decisão do Poder Judiciário.

O valor das indenizações, uma vez depositado, será destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), assegurando retorno social à coletividade afetada.

Com informações e foto do MPE