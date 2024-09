MINISTRA CARMEN LÚCIA SE REÚNE COM PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS PARA DISCUTIR ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Na tarde desta terça-feira, 17, a Ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reuniu-se com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil.

A ministra tem mantido encontros regulares e presenciais com os presidentes, com o objetivo de ouvir as particularidades de cada região, atender às demandas dos estados e estabelecer diretrizes estratégicas para a atuação da Justiça Eleitoral em todo o país. Com as eleições municipais se aproximando, marcadas para 6 de outubro, os presidentes discutiram o andamento das preparações nos TREs.

Fonte e foto TRE/SE