Ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumpre agenda em Sergipe nesta quinta-feira

Em Aracaju, Rui Costa se reúne com equipes do Estado e de prefeituras para monitoramento do Novo PAC

Nesta quinta-feira (27), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estará em Aracaju (SE) para agendas com o governador do Estado, Fábio Mitidieri, e prefeitos, com o objetivo de monitorar as obras do Novo PAC. As reuniões serão no Centro de Convenções AM MAlls Sergipe (Av. Presidente Tancredo Neves, 4445 – Inácio Barbosa), a partir das 10 horas.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, acompanhará a agenda, além do secretário especial do Novo PAC, Maurício Muniz, e representantes dos órgãos federais ligados às áreas da saúde, educação, transporte e relações institucionais. Deputados federais e estaduais também devem participar.

Às 12 horas, os ministros e o governador atenderão a imprensa em entrevista coletiva.

A agenda faz parte da estratégia da Casa Civil para mobilizar os entes públicos e acelerar a execução das obras e dos projetos que estão na carteira do Novo PAC.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República