Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participará do lançamento do Pronasci 2, em Sergipe

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, irá participar nesta segunda-feira (29), em Aracaju, do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci 2.

Ainda segundo a SSP, o evento irá acontecer às 11:30h no Teatro Tobias Barreto, no bairro Inácio Barbosa.

ASSP informou ainda que na oportunidade serão entregues, em parceria com o Governo de Sergipe, equipamentos e serviços para o fortalecimento da segurança do estado.

Foto redes sociais