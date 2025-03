Ministro da Pesca destaca atuação do senador Laércio Oliveira no Aquipesc Brasil

O senador Laércio Oliveira foi homenageado durante o Aquipesc Brasil, um dos maiores eventos do setor de pesca e aquicultura do país realizado entre os dias 27 e 29 de março em Aracaju pela Fecomercio/SE. Durante a solenidade, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, destacou a atuação do parlamentar em defesa do desenvolvimento da atividade em Sergipe. “Quero cumprimentar esse grande parceiro do Ministério da Pesca e Aquicultura. Recebo o senador frequentemente no meu gabinete e ele sempre vai levando reivindicações do estado e vai também com seu apoio através de emendas parlamentares que nos permitem tocar projetos que são muito importantes para a consolidação dessa vocação que o estado tem”, disse.

O governador Fábio Mitidieri destacou a destinação de R$ 2 milhões de emenda do senador para a reforma do Porto de Pirambu. No mesmo dia, Laércio Oliveira assinou a ordem de serviço para a reforma. O dinheiro já está na conta e será um investimento no futuro dos pescadores. “A situação do Porto atualmente é bastante difícil para os pescadores e marisqueiras. Os recursos visam melhorar a infraestrutura e fortalecer a comercialização dos frutos do mar, garantindo mais desenvolvimento e sustentabilidade para dezenas de famílias que vivem da pesca na região. A obra será de extrema importância para a economia pirambuense, já que a pesca é o motor que move a cidade”, disse o senador.

Outra luta do senador é pela reabertura do Terminal Pesqueiro de Aracaju, que será concedido à iniciativa privada por meio de um leilão marcado para 4 de julho. O objetivo é revitalizar e modernizar o terminal, além de garantir sua operação e manutenção. Essa foi uma das demandas levadas pelo senador ao Ministro da Pesca. No passado, Laércio já havia conseguido liberar recursos para sua modernização.

O senador diz que essa que é uma das principais vocações do estado, que atualmente é o quarto maior produtor de camarão do Brasil. “Sou um entusiasta dessa pauta. Acredito que o hábito alimentar do peixe deveria ser inserido das escolas, através da merenda escolar. Peixe é uma proteína magra, mais rica e mais absolvida. Mesmo assim, o brasileiro come por ano aproximadamente 10 quilos da proteína. A procura é crescente, mas ainda muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 20 quilos. Sem falar que é preciso incentivar a produção no Brasil, já que hoje nós importamos 70% do produto consumido no país”, explicou o senador.

