Ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, cumpre agendas nesta terça-feira no estado de Sergipe

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpre agendas nesta terça-feira (30) em Aracaju.

Durante o evento será assinado um protocolo entre o MDS, o Governo de Sergipe e a Prefeitura Aracaju, para o desenvolvimento de ações do Plano Brasil sem Fome, pacto para a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e para a inclusão socioeconômica da população mais vulnerável.

Também será assinado um aditivo do convênio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Leite. Na ocasião, o Governo Federal ainda firmará um termo de compromisso para execução dos recursos do PAA na modalidade Doação Simultânea, em que alimentos adquiridos da agricultura familiar são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Após a assinatura dos documentos, Wellington Dias atenderá a imprensa. O credenciamento deverá ser feito, exclusivamente, pelo link, até as 8 horas da terça-feira, 30.

Antes de retornar a Brasília, o ministro ainda participará do Fórum Empresarial, e assinará um pacto de inclusão socioeconômica com representantes do setor.