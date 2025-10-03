MINISTRO DO TCU VISITA O TCE/SE E DESTACA IMPORTÂNCIA DA APROXIMAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS

O Tribunal de Contas de Sergipe recebeu, nesta quinta-feira, 2, a visita institucional do Ministro Jorge Oliveira, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas da União (TCU).

Acompanhado do secretário do TCU em Sergipe, Jackson Souza, e de assessores, o ministro foi recepcionado pelo vice-presidente do TCE/SE, conselheiro Flávio Conceição, pelo corregedor-geral, conselheiro Luis Alberto Meneses, pelo conselheiro José Carlos Felizola, pelo conselheiro substituto Rafael Fonsêca, pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC/SE), Eduardo Côrtes, e pelo procurador João Augusto Bandeira de Mello.

Durante a visita, o ministro conheceu o plenário da Casa e ressaltou a relevância da integração entre o TCU e os Tribunais de Contas estaduais: “É fundamental estarmos próximos dos Tribunais de Contas estaduais porque eles estão próximos da sociedade. Brasília é uma cidade distante não só fisicamente, mas muitas vezes das realidades do Brasil. Os Tribunais de Contas dos estados são, sem dúvida nenhuma, grandes parceiros que podem nos ajudar e dos quais podemos aprender muito”, afirmou Jorge Oliveira.

O ministro também destacou que sua vinda a Sergipe foi motivada pelo compromisso do TCU em manter o diálogo e o intercâmbio de experiências com os órgãos de controle locais.

“Venho em nome do presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, trazer essa palavra de aproximação. Temos aqui uma secretaria regional do TCU em Sergipe, com servidores residentes, e é importante este momento de interação, de troca de conhecimentos, ferramentas de trabalho, desenvolvimento de sistemas que o TCU tem, mas sobretudo de aprender, estar em contato e ouvir os colegas daqui. Foi uma experiência muito boa, mais do que uma visita protocolar, uma oportunidade de crescermos juntos em prol da sociedade brasileira”, completou.

Conforme o conselheiro Flávio Conceição, a visita reforça a cooperação entre as Cortes de Contas e a importância do trabalho conjunto no fortalecimento do controle externo e da boa governança pública.

Por DICOM/TCE – Foto: Cleverton Ribeiro