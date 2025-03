MINISTRO MÁRCIO CELEBRA INSTALAÇÃO DO CAMPUS DA UFS EM ESTÂNCIA: “SONHO QUE COMEÇA A SE REALIZAR”

“Nós sonhamos, Deus consentiu e, hoje, a obra da Universidade Federal de Sergipe, em Estância, nasceu”. Foi assim que o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República celebrou o lançamento da obra do novo campus da UFS, que será erguido no município de Estância, resultado de um investimento de R$ 60 milhões do governo federal. A solenidade, que ocorreu na sexta-feira, 14, de caráter histórico, reuniu autoridades locais e estaduais, além dos representantes da União e centenas de moradores da cidade.

O novo campus oferecerá cursos estratégicos voltados ao desenvolvimento regional, como Administração, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia de Fontes Renováveis, Engenharia Química e Gestão Ambiental. A chegada da UFS não só amplia o acesso ao ensino superior, mas também gerará um impacto positivo na economia local, gerando empregos, qualificando mão de obra e atraindo investimentos.

“A saída para o desenvolvimento pela Educação é a salvação das pessoas e de um país. Eu sou uma prova disso. Fui salvo pela educação. A Educação é a possibilidade de ascensão verticalizada dos filhos do povo e ascensão horizontalizada da cidadania, de modo que a construção deste campus da UFS em Estância demonstra o compromisso do presidente Lula com o desenvolvimento, com a educação, com a transformação da vida das pessoas para melhor. Trabalhamos muito, a várias mãos, para tornar este projeto uma realidade”, disse.

Para o secretário nacional de Educação Superior do Ministério da Educação, Marcus David, a decisão do presidente Lula de interiorizar as universidades provocou uma “mudança positiva profunda no projeto de desenvolvimento do país”. “É um projeto de nação que se sustenta com o vetor mais fundamental, que é o da educação de qualidade. Somos testemunhas das cidades que passaram por processos como este que se inicia hoje em Estância e que tiveram mudança do seu curso histórico. Um campus tem essa capacidade”, afirmou.

Segundo o reitor da UFS, Valter Joviniano, o novo campus será “um polo de conhecimento e inovação, alinhado às necessidades da região Sul de Sergipe”. Ele também parabenizou o ministro Márcio Macedo por ser um “incansável nesta luta para que a gente pudesse conseguir o campus da UFS para Estância”.

O Campus de Estância foi autorizado por meio do Novo PAC da Educação Superior, que destina R$ 600 milhões para a expansão de universidades federais no Brasil, com R$ 60 milhões por campus, sendo R$ 50 milhões para construção e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos. Os dois terrenos foram doados pelos empresários sergipanos Ivan Leite e André Graça, este último o atual prefeito do município. Como infraestrutura estão previstos laboratórios didáticos, salas de aula, auditórios, biblioteca, centro de integração e refeitório. O campus de Estância beneficiará diretamente 12 municípios sergipanos e cidades baianas vizinhas.

“É com imensa alegria que, como prefeito e também como um dos doadores de uma das áreas para este projeto, agradeço aos parceiros por tornarem este sonho possível ao lado da nossa gestão. Assim como agradeço a todos os envolvidos para que este dia chegasse. A educação é o caminho para o futuro, e hoje, com a doação dos terreno e o esforço coletivo, Estância ganha um marco transformador: um campus da UFS que vai formar nossos jovens, atrair desenvolvimento e colocar nossa cidade como referência em ensino superior e inovação na região”, afirnou o prefeito.

Por Valter Lima – Foto: Graccho/SGPR