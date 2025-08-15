Márcio Macêdo anuncia nova seleção do Minha Casa Minha Vida para Sergipe

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira, 14, uma nova seleção do “Minha Casa, Minha Vida” para Sergipe, voltada para cidades com até 50 mil habitantes. São 1.300 unidades habitacionais distribuídas em 61 municípios do interior do Estado. A lista foi publicada na Portaria 892/2025, no Diário Oficial da União.

“Se tem casa e tem Lula, é claro que tem novidade do Minha Casa Minha Vida. E Sergipe não ficaria de fora. O governo Lula publicou portaria que amplia a meta do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ para 30 mil unidades habitacionais. Cada casa ao custo de até 140 mil reais. Foram selecionadas 1.300 unidades habitacionais para 61 municípios do interior do Estado. É o governo do presidente Lula realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros”, afirmou o ministro no vídeo.

De acordo com a portaria, os recursos para esta etapa são do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Mais de 2,7 mil municípios foram selecionados. Os municípios agora precisam, a partir de 18 de agosto, cadastrar suas propostas, até 12 de setembro deste ano, na plataforma TransfereGov. Os municípios com propostas habilitadas e selecionadas terão até 10 de março de 2026 para reunir toda documentação necessária para a contratação.

Estão na seleção os seguintes municípios sergipanos: Amparo do São Francisco, Aquidabã, Arauá, Areia Branca, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canhoba, Canindé do São Francisco, Carira, Carmópolis, Cedro de São João, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Japoatã e Laranjeiras.

Também estão na lista: Malhada Dos Bois, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Monte Alegre, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas, São Domingos, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Siriri, Telha, Tomar do Geru e Umbaúba.

Por Assessoria Parlamentar