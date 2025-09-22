Ministro Márcio Macêdo anuncia R$ 30 milhões para obras em Aracaju

Recursos serão destinados para drenagem do canal do Médici e encosta no bairro Industrial

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, anunciou, nesta segunda-feira, 22, através das redes sociais, um investimento de R$ 30 milhões, do governo federal, para Aracaju, dentro do Novo PAC Seleções, destinado a obras de drenagem e contenção de encostas.

“O presidente Lula anunciou na semana passada 11,7 bilhões de reais de investimentos para 235 municípios em 26 estados. Para Aracaju, graças à sensibilidade do presidente Lula e ao nosso esforço e trabalho de articulação que fizemos aqui em Brasília, dois projetos importantes foram selecionados e receberão recursos do Novo PAC”, afirmou o ministro.

De acordo com Márcio Macêdo, o governo Lula liberou 25,6 milhões de reais para a drenagem do canal do conjunto Médici, entre os bairros Luzia e Ponto Novo. “Esta será uma obra histórica, que chega para resolver o problema das enchentes na região que se arrasta há muito tempo”, destacou.

Além disso, segundo o ministro, “outros 4,2 milhões de reais serão investidos para a contenção de encostas no Bairro Industrial”, mais precisamente entre a rua Heribaldo José de Barros e a avenida Novo Paraíso. “É uma obra que evita deslizamentos, morte e sofrimento”, frisou.

Márcio ainda informou que agora a Prefeitura de Aracaju deve apresentar toda a documentação ao governo federal, para assim poder assinar o termo de compromisso que assegurará o envio dos recursos federais para o município.

“Estas obras vão transformar a vida de milhares de aracajuanos, trazer segurança, dignidade e mais qualidade de vida pra nossa gente. E tudo isso graças ao nosso trabalho no governo Lula”, declarou.

Por Valter Lima – Foto: Ricardo Stuckert/PR