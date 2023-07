Ministro Márcio Macêdo anuncia retomada de obras paradas, faz balanço do PPA e cumpre agenda em Aracaju

O ministro Márcio Macêdo estará em Aracaju nesta sexta-feira, 21/07, para anunciar o desbloqueio de recursos federais com o objetivo de retomar obras paralisadas na área de educação há anos, no Estado. O ministro da Educação, Camilo Santana, também vai estar presente. “Fizemos uma busca ativa e identificamos todas as obras paradas e abandonadas e que o presidente Lula nos determinou que fossem retomadas. Vamos assinar também dois compromissos com o governo estadual, um pela criança e pelo aprendizado e outro pela educação em tempo integral”, anunciou o ministro em entrevista hoje, ao jornalista Luiz Carlos Focca, da Rádio Transamérica.

Amanhã, Márcio Macêdo também participará da assinatura do termo de liberação de recursos, na Codevasf, para o projeto Jacaré-Curituba, que atende mais de 600 famílias assentadas na região do Baixo São Francisco. (no fim do texto, você tem a agenda completa do ministro)

Na entrevista à Transamérica, o ministro fez um balanço positivo do PPA participativo, falou sobre mais recursos federais para Sergipe, políticas para catadores de resíduos, reforma ministerial e eleições 2024.

PPA PARTICIPATIVO – Depois de percorrer os 26 estados e o Distrito Federal, o PPA Participativo ouviu o povo brasileiro. Foi a maior experiência de participação social de toda a história do Brasil. O ministro Márcio Macêdo fez um balanço da iniciativa do governo federal que reuniu 34 mil pessoas nas plenárias estaduais e mais de 8 mil propostas na plataforma Brasil Participativo, construída pelo DATAPREV, com base em uma experiência espanhola.

De acordo com o ministro, foram mais de 1,5 milhão de brasileiros participando das decisões dos rumos dos próximos quatro anos para o Brasil. ”O que mais se viu nas plenárias foi a defesa da democracia. As pessoas dizendo assim: eu existo, eu não sou invisível e quero dar minha opinião no futuro do meu país. Foi de uma riqueza democrática muito grande”, afirmou.

Ele fez questão de destacar a plenária do PPA em Sergipe. “Foi um exemplo do nosso povo sergipano. Deixamos as diferenças de lado e todos fizemos uma grande plenária e mais de 2.200 pessoas colocaram suas digitais no planejamento do nosso país. Sergipe deu show” elogiou Márcio que disse ter ficado orgulhoso do estado.

Além do PPA, o ministro falou também sobre o trabalho da Secretaria-Geral da Presidência, comandada por ele, no resgate da cadeia produtiva dos catadores de resíduos recicláveis. Márcio Macêdo destacou a elevação da tarifa de importação de resíduos recicláveis que estava zerada e que passou a ser de 18%. “A redução dessa tarifa quase destruiu a cadeia de produção dos catadores. São aproximadamente 80 mil cooperativas de recicláveis e mais de 1,6 milhão de brasileiros que ganham a vida com essa atividade e que foram prejudicados com a decisão do governo passado” alertou o ministro.

REFORMA MINISTERIAL – O jornalista Luiz Carlos Focca também perguntou sobre uma possível mudança nos ministérios. Ao abordar o tema, o jornalista disse que Márcio Macêdo é um dos nomes mais sólidos na Esplanada. “O senhor é o único ministro que a gente não vê na lista de mudanças.” afirmou o jornalista.

O jornalista também questionou o ministro sobre um processo que, segundo ele, autoriza a perda da sede própria do PT por conta de dívidas da campanha eleitoral em 2014. O ministro disse que não tinha informações sobre o processo, mas que lamentava que a situação tenha chegado a esse ponto. “Quando eu presidi o partido, no município e no estado, deixei a casa em ordem. Fui candidato, fiquei com dívidas, mas eu corri atrás e fizemos vaquinhas, mas pagamos”.

O ministro também falou sobre uma eventual pré-candidatura a prefeito de Aracaju, no próximo ano. O ministro agradeceu ao senador Rogério Carvalho e do deputado João Daniel, os dois do PT, que defenderam a candidatura do ministro para a prefeitura de Aracaju e elogiaram as habilidade de gestão de Macêdo. “acho eu esse não é o momento. Estou muito concentrado no desafio em nível nacional que é ser ministro de Estado do presidente Lula. Nós estamos reconstruindo o brasil. É um trabalho muito intenso.”, disse Macêdo. Acrescentou ainda que “ a hora é de quem está na direção do partido, cuidar da gestão do partido. Quem está no parlamento cuidar de legislar e fiscalizar e quem está no governo, como eu estou, fazer as entregas que povo brasileiro precisa, nesse momento estou focado nisso.” indicou Márcio que ainda respondeu a perguntas de ouvintes.

AGENDA DO MINISTRO DA SECRETARIA GERAL D PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, MÁRCIO MACÊDO, EM ARACAJU

DATA: 21/07/2023

10h – Anúncio de ações do Ministério da Educação em Sergipe com a presença do Ministro da Educação Camilo Santana.

Local: Teatro Atheneu

14h – Cerimônia de assinatura do termo de liberação de recursos para o projeto Jacaré-Curituba e entrega de tratores na Codevasf com a presença do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto.

Local: sede da Codevasf

15h – Posse do novo superintendente regional do Ibama, Cássio Murilo

Local: Auditório CAA, OAB/Sergipe