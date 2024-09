MINISTRO MÁRCIO MACEDO ARTICULA A RETOMADA DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO ESTADO DE SERGIPE

Projeto Sergipe Águas Profundas e reabertura da Fafen são prioridades discutidas em reunião com a presidente da Petrobras

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 20, no Rio de Janeiro, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, destacou a importância da retomada dos investimentos da Petrobras em Sergipe. O encontro, que contou com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriand, foi centrado no projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) e na reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen).

Márcio Macedo ressaltou que a Petrobras sempre teve um papel crucial no desenvolvimento econômico de Sergipe desde os anos 60, mas criticou a diminuição dos investimentos nos últimos anos. O ministro vê o projeto SEAP, que tem potencial para produzir 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural, como um passo fundamental para a recuperação econômica do estado. “A retomada desses investimentos é crucial para o futuro de Sergipe”, destacou Macedo.

Magda Chambriand explicou que os altos custos dos navios-plataforma atrasaram o avanço do SEAP, mas garantiu que a Petrobras está reestruturando o projeto para torná-lo viável. Além disso, outro ponto central da reunião foi a Fafen. O ministro solicitou que a fábrica, vital para a agricultura sergipana, volte a operar em plena capacidade. A presidente da Petrobras assegurou que uma solução para a planta será apresentada nos próximos meses.

Por fim, Márcio Macêdo sugeriu que a sede da Petrobras em Aracaju seja utilizada como base para operações locais e que um centro de formação profissional seja criado para capacitar trabalhadores da área de óleo e gás. O ministro e a presidente reafirmaram o compromisso de manter um diálogo permanente para garantir o avanço dessas pautas essenciais para Sergipe.

Foto assessoria