Ministro Márcio Macêdo assina contratação do programa Minha Casa Minha Vida em Aracaju

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, estará em Aracaju (SE) nesta sexta-feira, 8, para participar de dois atos com anúncios de ações do governo federal para Sergipe.

O primeiro é a cessão do terreno da União para viabilizar o projeto “Prainha e Fibra”, no âmbito do programa “Periferia Viva”, do Novo PAC, na Orlinha do bairro Industrial.

Já o segundo é a assinatura de contratação de 308 moradias do programa “Minha Casa Minha Vida”, na modalidade Rural, para os municípios de Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Neópolis e Pacatuba.

Abaixo a programação:

10h – Assinatura da cessão do terreno da União para viabilizar o projeto “Prainha e Fibra”, no âmbito do programa “Periferia Viva”, do Novo PAC

Local: Ocupação Prainha e Fibra

Av. General Calazans, nº 1.080, no final da Orlinha do Bairro Industrial

14h – Assinatura de contratação de 308 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural.

Local: Sindicato dos Bancários de Sergipe

Av. Roosevelt Dantas de Menezes, 794/804, no Centro