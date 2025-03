Ministro Márcio Macêdo assina ordem de serviço para obra de expansão do Hospital Universitário de Lagarto

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, assinou, na manhã desta sexta-feira, 14, a ordem de serviço para a construção do Complexo Administrativo, de Ensino, Pesquisa e Imagem do Hospital Universitário de Lagarto.

Ao lado do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, o ministro autorizou o investimento de R$ 39,8 milhões para a obra, que se constituirá em um marco para o ensino, a pesquisa e a assistência hospitalar, beneficiando milhares de pessoas em Sergipe e na Bahia.

O ministro iniciou seu discurso fazendo uma retrospectiva do início das obras. “Desci do carro, coloquei os pés na cidade de Lagarto e me veio à cabeça um filme. Um filme com vários protagonistas, sendo o principal o povo, mas com personagens como Marcelo Déda e Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos voltando aqui, e algumas pessoas que estavam naquele dia estão presentes, junto com outras tantas que se somam para a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo Hospital Universitário, que vai ajudar na missão de cuidar do nosso povo e da nossa gente”, relembrou Macêdo.

“Por determinação do presidente Lula, estamos assinando a ordem de serviço de um lado, e, do outro, as máquinas começam a trabalhar, com a obra já em andamento e o dinheiro na conta, para que esse sonho se torne realidade. Só vale a pena estar na política e na gestão para isso: mudar a vida das pessoas para melhor. Estou muito feliz por este dia”, enfatizou o ministro.

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, expressou sobre o impacto dessa obra. “Este é um momento importante para celebrar essa obra, resultado de uma parceria forte com o ministro Márcio Macêdo, que priorizou uma obra tão relevante como essa. Estamos buscando melhores condições de trabalho, ensino e atendimento à população. O recurso está empenhado, a obra está em andamento, com um laboratório moderno, ambulatório de especialidades e uma rede onde o HU desempenhará um papel fundamental”, afirmou Chioro, destacando o compromisso da Ebserh com a melhoria da infraestrutura hospitalar e educacional.

O vice-governador e secretário estadual da Educação, Zezinho Sobral, também se pronunciou sobre o impacto do investimento. “São 40 milhões investidos aqui, o que vai melhorar a qualidade do ensino, proporcionar oportunidades de conhecimento, gerar empregos e complementar ações integradas. É um olhar voltado para a educação e a saúde, do presidente Lula”, afirmou Sobral, destacando a importância do projeto para o desenvolvimento da região.

O Complexo terá uma área total de 6 mil metros quadrados e contará com laboratório de Patologias Clínicas, Centro de Imagem, biblioteca, salas de aula, laboratório de Tecnologia da Informação, auditórios e áreas técnicas.

O projeto fortalecerá a formação acadêmica dos estudantes da área da saúde da UFS e melhorará o atendimento aos pacientes, garantindo mais eficiência nos serviços de diagnóstico e tratamento hospitalar.

A obra está alinhada aos objetivos do Novo PAC, contribuindo para o aprimoramento da infraestrutura hospitalar nas regiões do interior do país, a formação de profissionais qualificados para o SUS, a ampliação do acesso à saúde e ao ensino de qualidade.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, mostrou sua alegria com a parceria do ministro. “Parabenizo Márcio Macêdo pelo grande trabalho no ministério do presidente Lula, ajudando na alocação desses recursos para trazer melhorias para a nossa cidade. Estamos muito felizes e satisfeitos com esta obra, que vai trazer mais desenvolvimento e melhorar a prestação de serviços na nossa cidade”, declarou o prefeito, reforçando o impacto positivo que a obra terá na população local e regional”, disse.

Por Valter Lima – foto Denisson Rosendo