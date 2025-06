O MINISTRO MÁRCIO MACEDO CUMPRE AGENDA EM ARACAJU (SE) NESTA SEXTA-FEIRA, 6

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, cumpre agenda em Aracaju (SE), nesta sexta-feira, 6. Ele irá à Oficina de Cozinhas Solidárias de Sergipe, às 8h30, e ao ato de Apresentação da Cozinha Solidária Recanto Camponês, às 11h30. Em seguida, a partir das 15h30, o ministro participa de reunião de trabalho sobre o programa Pró-Catador em Sergipe, com a direção do Sebrae e dos consórcios públicos de resíduos sólidos e saneamento básico do Estado.

O objetivo do programa Cozinha Solidária é fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, e de insegurança alimentar e nutricional, por meio das cozinhas solidárias já existentes. Em Aracaju, há 7 cozinhas apoiadas pelo programa do governo federal. Ao todo no Estado, há 17 cozinhas habilitadas.

Já o programa Pró-Catador tem como objetivo integrar e articular as ações, os projetos e os programas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos direitos humanos das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O programa foi lançado em Sergipe na última segunda-feira, 2. Os quatro consórcios públicos de resíduos sólidos e saneamento básico do Estado (que englobam todos os municípios sergipanos) assinaram a adesão ao programa, que é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência.

Agendas:

8h30 – Oficina para Cozinhas Solidárias de Sergipe

Local: Auditório do Centro Especializado de Reabilitação (CER IV). Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Capucho.

11h30 – Ato de Apresentação da Cozinha Solidária Recanto Camponês.

Local: Rua Santa Luzia, n° 902, Bairro São José

15h30 – Reunião de desdobramento do Lançamento do Programa Pró-Catador em Sergipe

Local: Sala do Conselho Deliberativo do Sebrae/SE – Av. Presidente Tancredo Neves, nº 5.500.