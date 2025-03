MINISTRO MÁRCIO MACÊDO CUMPRE AGENDA EM SERGIPE COM LANÇAMENTO DE OBRAS QUE SOMAM 100 MILHÕES

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, cumprirá duas importantes agendas em Sergipe, nesta sexta-feira, 14, com o lançamento de obras, que representarão um investimento de R$ 100 milhões do governo federal no Estado.

Em Lagarto, será assinada a ordem de serviço para construção do Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem do Hospital Universitário. Já em Estância, ocorrerá a assinatura da liberação dos recursos para a construção do campus da Universidade Federal de Sergipe no município.

“São aqueles momentos que nos deixam muito felizes e que comprovam a importância do nosso trabalho. Estaremos em Sergipe, levando duas importantes ações que beneficiarão diretamente a população em áreas fundamentais, como a Saúde e a Educação. Seguindo a orientação do presidente Lula, estamos trazendo R$ 100 milhões para Sergipe. É um grande investimento para transformar a vida dos sergipanos”, destacou o ministro.

Em Lagarto, o governo federal dará um passo significativo para ampliar e modernizar as instalações do Hospital Universitário. O projeto faz parte do Novo PAC, com um investimento de R$ 39,8 milhões, totalmente financiado pelo Governo Federal. O Complexo será um marco para o ensino, pesquisa e assistência à saúde, fortalecendo o campo de prática acadêmico da UFS e aprimorando o atendimento à população do Centro-Sul de Sergipe. A solenidade ocorrerá a partir das 9h, no canteiro de obras do HU de Lagarto.

Em Estância, a partir das 15h, ocorre a cerimônia de lançamento do campus da UFS na cidade. O campus foi autorizado através do Novo PAC da Educação Superior. Serão R$ 60 milhões com garantia de oferta de seis novos cursos e de abertura de 2.800 novas vagas na graduação, além da previsão de contratação de 388 novos servidores. O ato ocorrerá no local onde o campus será construído, na Rodovia SE 232, em frente ao Residencial Bela Vista, no bairro Bonfim.

Por Valter Lima – foto Graccho/SGPR