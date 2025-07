Ministro Márcio Macêdo defende união e soberania em reunião sobre taxação dos EUA

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, participou nesta terça-feira (16) da terceira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, realizada em Brasília. O encontro, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, reuniu representantes do setor produtivo, centrais sindicais e diversos ministros para debater os impactos da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

Durante sua fala, Márcio Macêdo defendeu a união nacional como resposta ao momento, ressaltando a importância do equilíbrio e da altivez na condução das negociações. “Equilíbrio para continuar na esteira do diálogo, da diplomacia e da negociação. E altivez na defesa da soberania nacional, do setor produtivo, do povo brasileiro e do nosso país”, afirmou. O governo brasileiro estuda alternativas para mitigar os efeitos da medida, incluindo o envio de uma carta de protesto aos EUA e possíveis contramedidas previstas na Lei de Reciprocidade.