MINISTRO MÁRCIO MACEDO DESTACA AVANÇOS NO G20 SOCIAL E INVESTIMENTOS HABITACIONAIS PARA SERGIPE

Na manhã desta sexta-feira, 22, em entrevista ao jornalista Marcos Aurélio, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, fez um balanço do G20 Social e anunciou novos investimentos para Sergipe, reforçando seu compromisso com o estado e o Brasil.

Durante a entrevista, Márcio Macedo ressaltou a importância de trazer a população para o centro dos debates do G20, transformando o evento em um espaço de participação social efetiva. “O G20 é tradicionalmente a reunião das 20 maiores economias do mundo. Pela primeira vez na história, sob a presidência brasileira de Lula, criamos o G20 Social, uma inovação extraordinária para incluir o povo diretamente nas discussões que moldam os rumos da humanidade”, destacou o ministro.

O G20 Social reuniu mais de 49 mil inscritos, sendo que 19.140 pessoas se credenciaram e participaram das atividades. Mais de 1.300 organizações da sociedade civil organizaram quase 300 eventos autogestionados, totalizando 521 horas de debates e discussões. O espaço contou com 180 barracas divididas entre o Caminho dos Povos, com produtos de comunidades indígenas e quilombolas, e o Caminho Sustentável, que abordou economia e transição energética.

Os temas centrais do evento foram o combate à fome e à desigualdade, o enfrentamento das mudanças climáticas e uma transição energética justa. O documento final, com as propostas debatidas, reflete o compromisso do governo Lula em promover uma nova governança mundial, com maior equidade e inclusão.

Além disso, foram anunciados R$ 686 milhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Resíduos Sólidos, que beneficiará 460 municípios, gerando impacto direto na cadeia produtiva de catadores de materiais recicláveis e promovendo a sustentabilidade.

Mais investimentos para Sergipe

Na entrevista, o ministro também destacou os esforços de sua gestão para viabilizar investimentos em Sergipe. “Sempre faço questão de contribuir com o nosso estado, independentemente de questões políticas ou partidárias. Meu objetivo é ajudar nosso povo, pois sei de onde vim e sei para onde vou voltar”, afirmou.

Márcio Macedo anunciou a contratação de 670 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida – FNHIS Sub 50. O investimento total de R$ 90 milhões contemplará 20 municípios sergipanos: Amparo do São Francisco, Aquidabã, Canhoba, Cedro de São João, Cristinápolis, General Maynard, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japoatã, Laranjeiras, Monte Alegre, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Santa Luzia do Itanhy, São Domingos, Simão Dias, Siriri e Tomar do Geru.

“Essas casas representam mais do que um teto. São a realização do sonho de muitas famílias. É fundamental que as prefeituras estejam atentas às etapas burocráticas para garantir a continuidade do processo e o cumprimento desse objetivo”, destacou o ministro.

Compromisso com Sergipe e o Brasil

Márcio Macedo reforçou que seguirá à disposição dos municípios sergipanos, do Governo do Estado e dos movimentos sociais, destacando a importância de sua presença em Brasília para garantir recursos e avanços para a região. “Nosso trabalho é diário, buscando atender às demandas do nosso estado e contribuir para o projeto de reconstrução nacional liderado pelo presidente Lula”, concluiu.

Fonte e foto Assessoria