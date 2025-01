MINISTRO MÁRCIO MACÊDO E PRESIDENTE DA COP 30 INICIAM DISCUSSÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONFERÊNCIA

O governo federal iniciou as discussões sobre a participação social na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém (PA), em novembro.

Nesta terça-feira, 28, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa, se reuniram para tratar do tema.

“Iniciamos este processo de discussão sobre a participação social na COP 30. Reunimos nossas equipes para iniciar a organização do calendário de organização para a participação social na COP 30, pela importância que tem o Brasil e pela importância que o presidente Lula dá à participação social”, afirmou o ministro

Márcio Macêdo explicou ainda que a Secretaria Geral e a Presidência da COP iniciaram nesta reunião o trabalho de forma ampla, seja a própria participação social em si, seja a definição do conteúdo, dos temas e dos espaços de gestão do governo federal e dos espaços que a própria sociedade, de forma autônoma, irá construir, além da própria relação com os movimentos sociais do Brasil e dos outros países que estarão presentes na conferência.

O presidente da COP 30 expressou uma “alegria enorme em iniciar a discussão sobre a participação social, que tem que ser uma marca da conferência”. “Márcio Macêdo é um companheiro muito especial para tratar deste tema. Nós dois estivemos juntos na Rio 92, na Rio+20, em outras COPs. Nós acreditamos nesta agenda e vamos trabalhar muito a participação social, porque o mundo vai precisar muito dessa COP 30”, disse.

Por Valter Lima – foto Graccho | ASCOM/SGPR