Ministro Márcio Macêdo fala sobre PPA Participativo em encontro com bancada federal do Partido dos Trabalhadores

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, reuniu-se nesta quarta-feira com a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados para falar sobre o PPA Participativo. O encontro ocorreu na Liderança do PT e foi conduzido pelo líder da bancada, deputado Zeca Dirceu (PT-PR).

“Quero convidar cada um dos parlamentares a participar das plenárias estaduais do PPA, e mobilizar suas bases para que todos entrem na plataforma Brasil Participativo, apresentem propostas e votem em seus programas prioritários”, disse o ministro.

Acompanhado do secretário Nacional de Participação Social da SG, Renato Simões, o ministro apresentou a dinâmica das plenárias estaduais e da plataforma digital. Macêdo ressaltou a importância de envolver a população no planejamento dos programas e políticas públicas para o Brasil nos próximos quatro anos.

“É importante que a gente consiga mobilizar a sociedade civil organizada para que todos participem das plenárias e votem nas opções da plataforma”, disse Macêdo aos deputados. “A participação social, negada ao povo brasileiro nos últimos seis anos, é fundamental para consolidar a democracia em nosso País.”

O ministro ouviu dos parlamentares algumas sugestões de aprimoramento do processo, que poderão ser incorporadas à dinâmica das próximas plenárias.

Foto assessoria