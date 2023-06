Ministro Márcio Macedo faz um balanço do PPA em Sergipe

Na manhã desta terça-feira, 27, o ministro sergipano, Marcio Macedo concedeu entrevista para André Barros e Priscila Andrade na Rio FM e fez um importante balanço sobre o dia em que Brasília veio até Sergipe.

“Fiquei muito feliz em estar em minha terra, em casa e com um debate com a riqueza que foi o nosso PPA. Presentes todos os movimentos sociais representados que fizeram suas falas, o setor produtivo, a classe política do estado. Governo do estado, Prefeitura de Aracaju, diversas prefeituras do interior, Assembleia Legislativa, Câmara de Aracaju, vereadores de todos os interiores, além das organizações do povo que é fundamental” Disse Marcio Macedo.

Em seguida o ministro ressaltou que: “Esse país é muito diverso, rico, plural, o PPA é uma iniciativa que tem um planejamento participativo. Sergipe foi o 18º estado a receber o PPA Participativo, e até 14 de julho, todos os estados serão visitados e se encerram as plenárias presenciais. Fiquei muito feliz do presidente Lula ter me determinado liderar esse processo no país ao lado da querida ministra Simone Tebet.”

Sobre a atuação do ministro em Brasília, Priscila Andrade ressalta o jogo de cintura que vem tendo para ajudar Sergipe e tem gente do PT com ciumeira, tem sido isso mesmo?

“Priscila, estou dedicado a trabalhar pelo Brasil e meu estado de Sergipe, foi duro o que nós petistas passamos nos últimos anos com o impeachment da presidente Dilma, sem crime algum, com a prisão arbitrária, injusta e ilegal do presidente Lula. Nós sabemos o que passamos e esse é o momento de reconstrução do país, minha cabeça está voltada a ajudar o presidente Lula a vermos de volta o Brasil crescer, estou focado no Brasil e em especial a Sergipe. Lula me deu a honra de ser um ministro palaciano, de estar ao lado dele, todos os dias estamos dialogando, então eu procuro agregar, criar ambiente de harmonia, unidade, time.”

Sobre Valadares Filho, o ministro afirmou que ele sempre foi um aliado histórico, um amigo querido, esteve ao nosso lado em vitórias históricas importantes, desde Déda, eu já ganhei eleição e já perdi eleição, sei o que é isso e sempre me mantive coerente com minhas ideias e Valadares filho é um quadro político muito talentoso.

E quando o tema foi eleição para prefeitura de Aracaju, Márcio afirmou que tudo tem seu tempo, no próximo ano vamos conversar com nosso partido, com os aliados, e analisar o que irá acontecer. Não acho prudente começar esse debate agora e é preciso cumprir a missão que o presidente Lula me confiou. Preciso ouvir a opinião do presidente. Quando recuperei meu mandato de deputado federal, não fui candidato a reeleição porque o presidente Lula disse-me que precisava de mim na coordenação da campanha. Eu não tenho projeto solo e ambição pessoal, eu penso em um projeto coletivo, eu sou da escola de Déda e Zé Eduardo Dutra.

Finalizando a entrevista o ministro ainda ressaltou: “O meu estilo e a determinação do presidente Lula é de nos relacionarmos com todos os estados. Em relação a Sergipe com o governador nós já estivemos juntos desde a liderança de Déda, depois Jackson, Belivaldo, mesmo eu não participando do governo de Jackson e Belivaldo, mas outros membros do PT participavam do governo deles, e sempre defendi união, nos separamos em 2020 e 2022, normal os partidos tem direito de colocar seus quadros, ideias. O que não posso é deixar de conversar. O Prefeito Marcos de São Cristóvão me disse que tinha 10 milhões emperrado para construção de casas populares, fomos atrás e liberamos, liguei para Edvaldo e disse que tinha 40 milhões para Aracaju de emendas minhas de quando fui deputado, eu não quero saber se disputei eleição com ele, eu quero ajudar meu povo de Aracaju.

Por fim Márcio Macedo deu um recado a juventude” E aproveito aqui sua audiência para dizer aos jovens que estão nos ouvindo, a todos que acreditem na política, porque quando se nega a política a gente vê a barbárie que presenciamos nos 4 anos de barbárie do governo Bolsonaro no Brasil.”