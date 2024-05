MARCIO MACEDO LIBERA R$10 MILHÕES PARA COMEÇAR O PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE EM TODO O PAÍS

O evento em Brasília com gestores da área de juventude ligados aos municípios foi palco para um anúncio importante de mais uma concretização de política pública federal voltada para o público jovem. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o sergipano Marcio Macedo, anunciou a liberação de R$ 10 milhões para o programa Estação Juventude. O edital será publicado nos próximos dias e prevê a construção de 20 equipamentos. O trabalho está sendo feito pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada ao ministério liderado por Macedo.

“Os jovens são um público que têm total atenção do governo do presidente Lula. São quase 200 ações, programas e projetos em vários ministérios, todos com foco na nossa juventude. Hoje estamos anunciando aqui R$ 10 milhões de reais para o Estação Juventude, a previsão é de 20 equipamentos. Mas queremos mais. E estamos negociando com o ministério da Fazenda para ter, quem sabe, um fundo nacional para a juventude”, afirmou Macedo. A novidade foi muito bem recebida pelos gestores municipais. Além desse recurso, o ministro reforçou que a Secretaria-Geral está criando um grupo de trabalho para dar espaço institucional dentro do governo para as políticas que beneficiarão os jovens do campo.

O edital de seleção dos projetos para o Estação Juventude deve sair ainda esta semana. Serão escolhidas 20 propostas de entidades municipais e estaduais a serem executadas nas estruturas do CEUs das Artes ou em Centros de Referência de Juventude, nos territórios. A colaboração técnica é com o Ministério da Cultura pois as propostas serão desenvolvidas nos CEUs das Artes.

O que é o Estação Juventude

O Estação Juventude é um programa articulado pela Secretaria Nacional de Juventude em conjunto com ministérios, estados, municípios e organizações da sociedade civil para garantir o acesso a tecnologias sociais que garantam os direitos das juventudes.

O objetivo é fomentar a implantação de equipamentos públicos com programas, ações e serviços voltados para inclusão, autonomia e ampliação da participação social dos jovens nas políticas públicas nos territórios.

O programa também deve desenvolver tecnologias sociais, materiais, instrumentos e projetos educacionais que possibilitem e estimulem o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação entre a juventude dialogando com a realidade de cada território.

“Não queremos mais perder nenhum jovem, nenhuma jovem brasileira para o tráfico, para a falta de oportunidades de ter uma vida digna e respeitada. O que nós nos comprometemos é promover políticas públicas para que a gente possa dar futuro e presente para juventude do Brasil. É o que conduz nosso trabalho”, finalizou o ministro sergipano.

Fonte e foto assessoria