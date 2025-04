Márcio Macêdo participa de seminário do Partido dos Trabalhadores na Bahia

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo participou, neste sábado, 26, em Salvador, do seminário estadual da corrente petista “Construindo um Novo Brasil” (CNB). Ao lado do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), o senador Humberto Costa; do pré-candidato a presidente nacional da sigla, Edinho Silva, e de lideranças políticas baianas, Márcio defendeu a renovação e o fortalecimento do partido, com vistas ao projeto de reeleição do presidente Lula em 2026.

“A gente inicia o processo de eleição interna do PT num momento da história que exige muito de nós, pois vivenciamos o fortalecimento da extrema-direita no mundo, tendo no Brasil um de seus principais expoentes. Então, precisamos estar organizados e preparados para derrotar os fascistas e defender a nossa democracia e os valores civilizatórios da humanidade. E isso está totalmente relacionado à reeleição do presidente Lula em 2026”, declarou o ministro.

Márcio destacou que o governo atual de Lula dá ao presidente todas as credenciais para pleitear a reeleição, uma vez que todos os programas sociais foram recuperados, a inflação está controlada, o país ostenta os melhores índices de empregabilidade, tendo o salário mínimo reajustado acima da inflação, com os maiores investimentos públicos e privados da década e com a economia crescendo.

“O PT precisa então estar preparado para a disputa política na sociedade, liderando uma coalizão democrática, para justamente defender a nossa democracia e consolidar este quadro de crescimento e desenvolvimento do país, com a consolidação das políticas públicas que atendem as necessidades dos brasileiros. Não podemos deixar que os avanços do Lula 3 se percam”, afirmou.

Márcio Macêdo também reiterou seu apoio à pré-candidatura de Edinho Silva a presidente nacional do PT e ressaltou a importância do Nordeste para o partido. “O Nordeste foi o grande responsável pela maior vitória política do nosso país. Aqui o PT governa quatro estados, é um exemplo de organização para o PT de todo país, então precisamos estar unidos e fortalecidos, neste contexto de renovação das direções partidárias, para os desafios do futuro, disse.

Texto e foto Valter Lima