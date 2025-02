Ministro Márcio Macedo prestigia o Sealba Show, em Itabaiana

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, visitou, neste sábado, 8, em Itabaiana (SE), o Sealba Show, evento que reúne produtores rurais, autoridades, técnicos, empresas do ramo agrícola e veículos de comunicação, que se voltam ao campo para tratar da relevância da agricultura. A Sealba é uma região formada por 171 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, identificada pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, com grande potencial agrícola.

“O Sealba foi pensado e planejado pela Embrapa em 2015, em parceria com os governos estaduais, para ser constituído como um território por conta da sua viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e agroecologia, para uma ação conjunta neste espaço produtivo de características semelhantes, reunindo Sergipe, Alagoas e Bahia. De modo que esta feira apresenta toda esta grandeza e potencialidade”, afirmou Márcio Macedo, que visitou a feira ao lado do governador Fábio Mitidieri.

Para o ministro, a feira é bastante significativa, pois coloca para conviver, de maneira harmônica, o agronegócio e a agricultura familiar. “Esta feira mostra que não há contradição entre estes dois importantes elementos da economia no campo. O agronegócio nos coloca num PIB virtuoso e ajuda o Brasil a bater recordes mundiais, enquanto a agricultura familiar coloca comida na mesa do brasileiro. É Itabaiana, Sergipe e o território do Sealba dando exemplo para o país”, destacou.

A feira, considerada a maior vitrine do agronegócio da região, está entre as três maiores do Nordeste em volume de negócios. As maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços marcam presença, o que torna a feira uma excelente oportunidade de realizar negócios, promover a sua marca e ficar em dia com as novidades do mercado. Em edições anteriores, o volume de negócios superou a marca dos R$ 300 milhões.

Foto: Arthur Soares/Secom SE

Por Valter Lima