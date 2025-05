Ministro Márcio Macêdo receberá mais alta honraria brasileira

Condecoração no grau de Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco reconhece serviços e méritos excepcionais de pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições ao país. Cerimônia de entrega será na próxima terça-feira, 27 de maio.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, será condecorado com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria do Estado brasileiro. A lista com os nomes dos agraciados foi publicada, nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial da União, em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A honraria será entregue na próxima terça-feira, 27, em Brasília.

A comenda é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais. Entre os agraciados no grau de Grã-Cruz estão, também, o cantor e compositor Milton Nascimento, os governadores Jerônimo Reis (Bahia), Rafael Fonteles (Piauí) e Clécio Luís Vieira (Amapá), o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, e o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Receber a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco é uma chancela de excelência e comprometimento com o Brasil no cenário internacional, com valor simbólico, institucional e político. É um reconhecimento de alto prestígio diplomático e governamental. Também representa a valorização da trajetória política do homenageado.

A Ordem de Rio Branco foi criada pelo então presidente da República João Goulart em 1963 e presta uma homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. A Ordem é dividida em cinco classes: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A honraria é concedida pelo Ministério das Relações Exteriores, tendo o presidente da República como Grão-Mestre.

“Recebo a honraria com muita alegria pelo reconhecimento do trabalho, ao longo da minha trajetória política e, especialmente, neste momento de reconstrução dos instrumentos de diálogo do governo com o povo brasileiro e de participação social, através da Secretaria-Geral da Presidência. Ao mesmo tempo, recebo esta comenda com a humildade de quem sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito nessa busca de restabelecer, de recolocar as mãos do povo ao lado das mãos do governo na hora de decidir os rumos do país”, afirmou o ministro Márcio Macêdo.

