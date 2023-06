Ministro Marcio Macedo: referência no PPA Participativo

“Nunca antes na história do Brasil, o povo participa tanto da elaboração das coisas como está participando agora. Até o PPA, que é o plano plurianual que estamos fazendo, o nosso querido Marcio Macedo e a ministra Simone, estão viajando os 27 estados da nação, para fazer debates sobre o próximo orçamento.”

Essas foram as palavras do Presidente Lula, ao conceder entrevista e elogiar o trabalho dos ministros em prol do desenvolvimento do Brasil, em especial, a missão dada de ouvir as pessoas.

O ministro Márcio Macedo agradeceu ao presidente Lula pelas palavras e afirmou que essa é uma missão de vida do presidente. “O presidente me deu a missão de levar dignidade as pessoas, de levar desenvolvimento para este Brasil, uma missão que sempre pautei em minha vida pública, e hoje, mais do que nunca, tenho as condições necessárias para levar mais amor, acolhimento, dignidade, emprego e renda para todo esse país, em especial para meu Sergipe. Essa honra agradeço ao presidente e os milhares de famílias que lutam por um Brasil melhor. E eu enquanto um Ministro Sergipano, não faltarei com minha gente, levaremos um plano orçamentário para todos os sergipanos e sergipanas.” Finalizou Márcio.

Você pode conferir o vídeo da fala do presidente neste link: https://www.instagram.com/reel/CuE33bjLG0A/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D