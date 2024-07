Márcio Macêdo representa o Brasil na ONU em discussão sobre agenda 2030 e ODS

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, está em Nova York para uma série de compromissos na Organização das Nações Unidas (ONU), onde apresenta as ações do Brasil em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e discute formas de acelerar a implementação da Agenda 2030.

Durante os três dias de agenda, uma das participações mais importantes ocorre logo no primeiro dia, quando Macêdo fará um discurso no evento oficial do Segmento Ministerial do Fórum Político de Alto Nível da ONU para o desenvolvimento Sustentável. O tema do discurso será “Como acelerar a implementação da Agenda 2030 e dos ODS”. Este evento faz parte de um grupo especial criado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que convidou dez países para debaterem estratégias de avanço dos ODS. O convite foi feito ao presidente Lula, que designou o ministro Márcio Macêdo, coordenador da Agenda 2030 e dos ODS no governo federal, para representar o Brasil.

Na sua intervenção, Macêdo destaca a reconstrução das políticas sociais brasileiras, que foram desmanteladas nos últimos quatro anos. Com a retomada do governo Lula, programas como Bolsa Família, Cisterna para Todos e Minha Casa, Minha Vida estão sendo reimplementados, alinhados aos objetivos dos ODS.

Os ODS foram inspirados, em grande parte, pelas políticas públicas dos primeiros mandatos do presidente Lula, focadas no combate à fome e na promoção da justiça social. Além disso, Macêdo enfatiza a criação do 18º ODS, que trata do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial, uma iniciativa liderada pela ministra Anielle Franco.

Macêdo também vai apresentar o Relatório Nacional Voluntário, RNV, elaborado pelo Brasil em relação aos ODS. O relatório é fundamental para a posição do Brasil como protagonista internacional. O RNV foi abandonado pelos últimos governos e não era apresentado há seis anos. O documento detalha as políticas públicas atuais e sua sintonia com as metas globais da ONU.

A participação de Márcio Macêdo na ONU e seu engajamento nos debates sobre os ODS reforçam o compromisso do Brasil com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua posição como líder global na promoção de políticas sociais inclusivas e sustentáveis.

Fonte e foto assessoria