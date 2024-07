Ministro Márcio Macêdo ressalta importância do setor para o desenvolvimento do estado

Em evento ao lado do ministro Alexandre Silveira, Márcio Macedo anuncia investimentos federais e destaca avanços no setor de gás natural em Sergipe

Nesta quarta-feira, 24, o ministro Márcio Macedo, Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, participou da terceira edição do Sergipe Oil & Gas 2024, realizado no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. O evento reuniu importantes figuras, como o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o senador Laércio Oliveira; o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Henrique Sabóia e diversas outras autoridades.

Durante o evento, Márcio Macedo enfatizou a relevância do Sergipe Oil & Gas para o estado e o país, parabenizando a organização. “É uma grande honra participar do Sergipe Oil & Gas, um evento que já se consolidou como um dos mais importantes do setor no Brasil, sendo respeitado nacionalmente e celebrado por todos os sergipanos e sergipanas. Sergipe é um titã do gás natural e da energia no Brasil”, afirmou o ministro.

Macedo destacou a trajetória histórica das descobertas de gás natural em Sergipe, mencionando a contribuição de José Eduardo Dutra, que presidia a Petrobras no início desse processo. “Quero fazer um resgate histórico. Naquele momento, tínhamos um sergipano, José Eduardo Dutra, na presidência da Petrobras, que começou todo esse processo de pesquisa e incentivo para o desenvolvimento dessas atividades. Hoje, vemos a concretização desse trabalho com a parceria entre o setor público e a iniciativa privada, trazendo significativos investimentos para nosso estado.”

Investimentos

O ministro detalhou os investimentos federais no setor de óleo, gás e energia, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “O governo do presidente Lula está destinando R$ 341,8 milhões para a conexão do terminal de Sergipe e R$ 60,4 bilhões para o Sergipe Águas Profundas (SEAP). Esses investimentos vão fortalecer a cadeia produtiva do petróleo e gás, beneficiando Sergipe e todo o Brasil. O que está acontecendo em Sergipe com o gás é fundamental para a autossuficiência do nosso país e para o desenvolvimento econômico do estado.”

À tarde, Márcio Macêdo visitou as obras do gasoduto que conecta o Terminal de Armazenamento e Regaseificação de GNL da Eneva e o Complexo Termelétrico da Eneva em Sergipe à malha de transporte de gás natural da Transportadora Associada de Gás (TAG). O gasoduto, com 25 km de extensão, cruza os municípios de Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiros, e possui capacidade para transportar 14 milhões de metros cúbicos de gás. “Esta obra representa um marco significativo para o estado, garantindo maior eficiência e capacidade na distribuição de gás natural”, ressaltou o ministro. A obra, que integra o PAC, simboliza um importante avanço no processo de abertura e expansão do mercado de gás natural no Brasil, viabilizando o acesso de uma fonte crucial de suprimento à demanda nacional por energia.

Macêdo concluiu destacando o impacto positivo desses investimentos para o desenvolvimento do estado e do país. “O Sergipe Oil & Gas 2024 reforça a importância do setor energético. É mais desenvolvimento para o estado, com a ampliação dos investimentos em tecnologia, aprimoramento dos meios de produção e crescimento da economia com o fortalecimento da cadeia produtiva. É Sergipe e o Brasil crescendo com as ações do governo do presidente Lula”, finalizou, evidenciando o compromisso do governo federal com o progresso e a sustentabilidade energética.

Fonte e foto assessoria