Ministro Márcio Macedo vota em Aracaju e destaca compromisso com a democracia no 2º turno

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirma estar ao lado de Lula na defesa dos valores democráticos e civilizatórios

Neste domingo de segundo turno, o ministro Márcio Macedo, esteve em Aracaju, para exercer seu direito de voto. Em uma manhã movimentada, Macedo reafirmou seu compromisso com a democracia e com o projeto político do presidente Lula. Em uma declaração forte e incisiva, o ministro ressaltou a importância de “fortalecer a democracia” e apoiar “aquele candidato que defende os valores civilizatórios da humanidade”, como a fraternidade, a igualdade e a justiça social.

Segundo o ministro, a escolha nas urnas hoje é clara: trata-se de um confronto entre projetos de sociedade. “Estou na minha cidade, no meu estado, exercendo o meu direito cidadão de votar e fortalecer a democracia, e estou aqui votando no time de Lula, naquele candidato que defende a democracia, os valores civilizatórios da humanidade, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de justiça social, de combate à fome, contra os que defendem a intolerância, o ódio que estão do lado do fascismo”, afirmou Márcio Macedo, posicionando-se enfaticamente contra forças que, segundo ele, estariam prontas a atacar o projeto democrático popular.

Para Macedo, este segundo turno é um momento histórico decisivo, com potencial para fortalecer ainda mais o projeto de Lula. Ele acredita que, ao final deste processo, cidades-chave estarão alinhadas ao governo federal. “Eu tenho certeza que nesse segundo turno o time do Lula está disputando cidades importantes e nós vamos sair desse processo bastante fortalecido, como foi no primeiro turno”, afirmou o ministro, evidenciando a confiança de que o resultado nas urnas consolidará o apoio popular ao governo Lula e ao compromisso com os princípios democráticos no país.

Fonte e foto assessoria