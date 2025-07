Ministros Márcio Macedo, Wellington Dias, Márcia Lopes e visitam a obra de construção da Casa da Mulher Brasileira no estado de Sergipe

As secretárias de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, acompanharam a visita dos ministros do Governo Federal, incluindo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, nesta segunda-feira, 7, à Casa da Mulher Brasileira, que está em fase de construção na capital sergipana.

Com um investimento de mais de R$ 6 milhões para construção, o equipamento será uma inovação no atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência em Sergipe.

Em Sergipe, a Casa da Mulher Brasileira ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) e reunirá diversos órgãos que atuam na proteção da mulher vítima de violência, disponibilizando, no mesmo espaço, serviços especializados. Entre eles, acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, pontuou que a obra já alcançou mais de 60% de execução e ressaltou que o equipamento vai garantir uma assistência completa às mulheres em situação de violência. “Fizemos questão de mostrar aos ministros, especialmente à ministra da Mulher, que a obra está avançando e logo deverá ser entregue. Esse é um sonho de todas as mulheres sergipanas por um atendimento digno e humanizado. É o lugar onde a mulher contará com um espaço que proporcionará atendimento em tempo integral para lidar com questões de violência, com acesso a uma série de serviços. Será uma mudança de paradigma no acolhimento das mulheres sergipanas”, declarou.

A ministra Márcia Lopes destacou que a Casa da Mulher Brasileira é um programa diferenciado por oferecer um serviço integrado para as vítimas de violência. “As mulheres que vivenciam qualquer tipo de violência serão encaminhadas por meio da rede de apoio. O objetivo é que os governos federal, estadual e municipal atuem em conjunto para integrar os serviços e garantir um atendimento de qualidade às mulheres. Além disso, pretendemos mobilizar toda a rede de saúde, cultura, educação e assistência social, para que essas mulheres se sintam seguras, protegidas e fortalecidas, a fim de evitar a reincidência da violência”, ressaltou.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ressaltou que as mulheres contam com um conjunto de políticas e programas. “A Casa da Mulher Brasileira atua como um centro integrador dessas iniciativas. No âmbito da segurança, a Casa oferece um ambiente adequado para acolher mulheres vítimas de violência, contando com profissionais que compreendem a necessidade de promover a confiança e oferecer apoio, conforme estabelecido por lei. Além disso, abrange áreas como saúde, assistência social e trabalho. O Governo do Estado, o Governo Federal e outros setores, estão empenhados na realização deste projeto”, disse.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, também falou sobre a importância do equipamento. “Nesta Casa, a gente vai conseguir acolher as mulheres, ter vários serviços aqui, evitando que elas precisem ir para diversos lugares, repetir a história. Vai ser um espaço de acolhimento, de recepção, onde elas vão conseguir trazer uma informação e contemplar vários setores, com toda uma estrutura que vai ser montada para atendê-las, para dar o maior carinho ali naquele momento. É uma Casa muito sonhada e que, até no final do ano, com fé em Deus, a gente vai entregar para cuidar dessas mulheres”, informou.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, enalteceu a parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado para a construção da Casa da Mulher Brasileira. “É um fortalecimento das relações republicanas. É um investimento do Governo Federal que será operacionalizado pelo Governo do Estado, onde terá um conjunto de serviços voltados à política de proteção da mulher sergipana”, pontuou.

Encontro do Congemas

Ainda em Aracaju, a ministra Márcia Lopes e a secretária Danielle Garcia participaram do 25º Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) – Região Nordeste. O evento ocorreu no Teatro Tobias Barreto e reuniu, na capital sergipana, representantes de todos os estados da região para um momento de escuta, diálogo e construção coletiva com quem vivencia e implementa as políticas públicas de Assistência Social no cotidiano dos territórios.

O foco desta edição é o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) a partir da base, ouvindo profissionais, gestores e trabalhadores que transformam realidades todos os dias. “Não tem como falar de assistência social sem falar das mulheres, que são a maioria da população, a maioria no CadÚnico, nos programas sociais e, geralmente, a que toma conta da família. A gente fica feliz de receber o Congemas para discutir a importância das mulheres nos programas sociais e ver a pauta da mulher sendo prioridade nos governos Estadual e Federal. Lembrando que Sergipe foi o segundo estado que mais reduziu os feminicídios e o que mais reduziu os estupros, mas ainda há muito o que se fazer e, por isso, o trabalho não pode parar”, afirmou a secretária Danielle Garcia.

Foto: Igor Matias