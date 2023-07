Fábio: “jamais pegaria empréstimo para pagar folha. Isso aí não é desenvolvimento, é endividamento”

O governador Fábio Mitidieri destacou na manhã desta quarta-feira (19) a capacidade de endividamento do estado e diz que “Sergipe é um estado que deve muito pouco, apenas 23% da receita corrente líquida”.

O governador está em Brasília, onde vai assinar o contrato de empréstimo para a construção da ponte que liga o bairro Coroa do Meio à Avenida Tancredo Neves.

Fábio disse que “são empréstimos importantes e que mostram que Sergipe tem uma excelente capacidade de endividamento. Sergipe é um estado que deve muito pouco, apenas 23% da receita corrente líquida. Isso mostra que o dever de casa foi feito na gestão de Belivaldo e que, agora, a gente pode fazer as obras de desenvolvimento”, frisou.

Ao comentar sobre o pedido de empréstimo, Mitidieri disse que “jamais pegaria empréstimo para estar pagando folha, porque isso aí não é desenvolvimento, isso é endividamento. Para você trazer obras estruturantes, que vão gerar emprego, renda e mobilidade, você tem que fazer. É bom lembrar que é uma obra que vai pagar em 20 anos, carência, você tem toda uma condição de pagamento facilitada”, disse o governador.

Na capital federal, Fábio Mitidieri informou ainda que está definindo com o secretário Zezinho de Educação, se será nesse segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, o concurso da Educação.

Ele também anunciou novo concurso para a Policia Militar e que deverá ser no ano que vem.