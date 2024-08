Mitidieri assiste debate da TV-Atalaia e acha que o candidato Luiz Roberto mostrou-se muito preparado

Por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD) assistiu atento ao debate realizado na segunda-feira (20), pela TV-Atalaia, entre os candidatos (as) à Prefeitura de Aracaju. Em conversa com o Faxaju Online, disse: “achei Luiz Roberto muito preparado, firme e com conhecimento da gestão e da cidade”. E acrescentou: “se saiu muito bem”.

Fábio Mitidieri considerou que o debate “é uma excelente oportunidade para o aracajuano conhecer os candidatos e tomar uma decisão mais assertiva”. Luis Roberto é o nome indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), e tem apoio do grupo liderado pelo governador.