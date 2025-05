MITIDIERI REASSUME GOVERNO NO SÁBADO, MAS NÃO VIAJA A ITABAIANA PARA ASSISTIR AO SHOW DO DJ ALOK

O governador Fábio Mitidieri (PSD) assumiu o Governo no sábado à noite, no mesmo instante que retornou dos Estados Unidos, e permaneceu em Aracaju. Havia marcado programa para viajar a Itabaiana, no mesmo dia, onde assistiria ao show do DJ Alok, mas o cansaço o fez desistir do show.

Para chegar a Aracaju, o governador Fábio Mitidieri praticamente passou dois dias sem dormir durante a viagem de retorno e, ao chegar, admitiu insuportável à ida à Itabaiana e telefonou para os organizadores do show, pedindo desculpas. Mitidieri conversou com o DJ Alok, desejou-lhe um bom show, explicou o cansaço da viagem e desculpou-se pela ausência.