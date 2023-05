Mitidieri retorna, fala do êxito de Sergipe na OTC e receberá o Sintese para discutir carreira do Magistério

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e toda a comitiva de Sergipe que estava em Houston (EUA) desembarcaram na manhã deste domingo (07), em Aracaju. Disse que “fomos muito bem recebidos na Offshore Technology Conference (OTC), que é o maior evento mundial do petróleo.

Segundo Mitidieri, tivemos uma atenção especial de empresários de vários países que participaram do evento, admitindo que a “expectativa é enorme para o setor de energia” e acrescentou que “Sergipe será uma potencial na matriz energética, notadamente, do gás”.

Sintese -Sobre a recepção por membros do Sintese no aeroporto de Aracaju, Fábio Mitidieri disse que “eles foram muito educados e expliquei que estamos fazendo o possível para o momento. Coloquei-me, mais uma vez, à disposição para discutirmos a carreira do magistério para os próximos anos.

– Lembrei que tenho apenas quatro meses à frente do Governo e que a relação foi sempre amistosa. Eu já os atendi por três oportunidades. Algo que não ocorria a oito anos. Ficamos de ter uma reunião para discutir carreira para os próximos anos, disse