Mitidieri conversará com Inaldo para entender apoio do PT à Carminha: “água não se mistura com óleo”

Por Diógenes Brayner

A Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, em evento realizada nesta sexta-feira (10) reiterou apoio que fecha uma composição com a pré-candidata a Prefeita de Socorro. Carminha Paiva. A decisão do apoio serviu de vários comentários de bastidores, sobre a posição do bloco liderado pelo prefeito Padre Inaldo (PP), que surpreendeu a segmentos do grupo.

Em viagem pela Europa, em missão do consórcio de Governadores do Nordeste, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri disse que “acompanhou o ato político em Socorro, “apenas pelas redes sociais”.

Mitidieri disse ao “Faxaju” via Zap: “Assim que chegar a Sergipe, irei procurar o prefeito Inaldo para conversarmos. Gostaria de entender melhor essa situação. Compreendo perfeitamente alianças locais. mas é preciso saber o papel de cada um no processo. Afinal, água não se mistura com óleo”.