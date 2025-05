Moana e Rodrigo Valadares criticam fala do presidente Lula sobre falta de água no sertão

A recente declaração do presidente Lula durante visita à Paraíba provocou forte reação entre parlamentares da região. Em um discurso polêmico, Lula afirmou: “Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer.”

A fala foi duramente criticada pelo deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) que classificou a declaração como desrespeitosa e arrogante.

“Lula se coloca acima de Deus, como um milagreiro. É uma afronta à fé do povo nordestino, que sempre lutou contra a seca com dignidade, esperança e oração. Não é o papel de um presidente brincar com a fé das pessoas dessa forma.”, declarou o parlamentar.

Na mesma linha, a vereadora de Aracaju, Moana Valadares (PL), aponta que a fala de Lula é um desrespeito à fé popular.

“Lula desmerece toda a luta histórica do povo do sertão. É arrogância atrás de arrogância . O sertão não precisa de salvadores da pátria, e sim, de respeito e políticas públicas sérias. Lula deveria se retratar e pedir desculpas ao nosso povo”, cobrou a vereadora.

Por Assessoria Parlamentar