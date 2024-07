Moana Valadares: a escolha de Bolsonaro para a vereança em Aracaju?

Não é novidade que Moana Valadares se destaca como a pré-candidata a vereadora por Aracaju mais próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em meio a um cenário político onde a base é crucial para a consolidação de poder, Bolsonaro tem enfatizado a importância das eleições para prefeitos e vereadores. Ele frequentemente relembra que sua trajetória política começou como vereador, destacando a relevância dessa posição.

Fato é, que Bolsonaro tem demonstrado grande entusiasmo com a pré-candidatura de Moana. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, ele não economiza elogios, referindo-se a ela carinhosamente como “minha vereadora” e “a melhor vereadora de Aracaju”. Esse apoio contundente é um indicativo claro da confiança que ele deposita em Moana.

A força desse apoio torna-se ainda mais evidente em um vídeo exclusivo gravado por Bolsonaro, no qual ele aparece ao lado de Moana e de seu marido, o deputado federal Rodrigo Valadares. Esse gesto de carinho e confiança é significativo, considerando que o ex-presidente não fez o mesmo por nenhum outro pré-candidato a vereador em Aracaju.

Com esse respaldo, Moana Valadares se posiciona não apenas como uma candidata forte, mas como a escolha de Bolsonaro para representar Aracaju na Câmara Municipal. Sua proximidade com o ex-presidente, aliada aos valores conservadores, reforça seu compromisso com a direita e com os princípios defendidos por Bolsonaro.

Ao que tudo indica, a pré-candidatura de Moana Valadares promete trazer um novo fôlego para a política aracajuana, com uma forte base de apoio e uma clara orientação política, alinhada aos valores e à visão de Jair Bolsonaro.

Passos Comunicação