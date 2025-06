Moana Valadares anuncia sua pré-candidatura a Câmara dos Deputados

A vereadora por Aracaju, Moana Valadares (PL), anunciou em entrevista nesta terça-feira (10) ao radialista George Magalhães que disputará uma das oito vagas para a Câmara dos Deputados. Ela também confirmou a pré-candidatura de seu marido, o deputado federal Rodrigo Valadares, ao Senado nas eleições de 2026.

Segundo Moana, o ex-presidente Jair Bolsonaro atribuiu a Rodrigo a missão de concorrer ao Senado e a ela, a de manter a cadeira atualmente ocupada por seu marido na Câmara dos Deputados.

“Eu tenho uma missão que o nosso presidente, o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, colocou em nossa vida. Ele deu ao Rodrigo a missão de ser candidato ao Senado por Sergipe. E nós entendemos que essa cadeira de deputado federal não pode ficar vaga ou ser ocupada por alguém que não compartilhe dos mesmos valores e princípios que Rodrigo defende, que a direita sergipana defende. Hoje, temos essa cadeira representando a direita. É o único deputado federal em Sergipe que é verdadeiramente conservador, de direita, e que defende esses princípios de forma corajosa e muito clara. Então, o presidente deu essa missão ao Rodrigo de disputar o Senado, e a mim, de disputar uma vaga na Câmara Federal, para que essa representação não se perca”, explicou Moana Valadares.

Questionada se a pré-candidatura de Rodrigo Valadares ao Senado está confirmada, Moana foi enfática ao responder que sim, e revelou que a construção da candidatura ocorrerá dentro do Partido Liberal (PL).

“Sim, está confirmada a pré-candidatura de Rodrigo ao Senado. O que posso adiantar é que o Senado é o maior projeto da direita, é o maior projeto do presidente Bolsonaro para o Brasil. Entendemos que hoje, apenas o Senado tem as ferramentas necessárias para conter os abusos por parte do STF. (…) Por isso, o Senado é a prioridade do presidente Bolsonaro. Não vejo outra forma de lançar essa candidatura — que é apadrinhada e abraçada por ele — senão pelo maior partido conservador e de direita do Brasil, que é o PL”, declarou a vereadora.

Apesar disso, a pré-candidatura de Rodrigo Valadares pelo PL ainda não está oficialmente consolidada. O presidente estadual do partido em Sergipe, Edivan Amorim, trabalha o nome de seu irmão, o ex-senador Eduardo Amorim, para ser o candidato ao Senado. As articulações e conversas giram em torno da possibilidade de o PL lançar dois candidatos ao Senado: Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares. Para viabilizar isso, Rodrigo tem buscado apoio diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, visando garantir sua pré-candidatura pelo partido.

Por Uilliam Pinheiro – O Caju