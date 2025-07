Moana Valadares comemora veto de Emília: “Vitória da coerência e do bom senso”

A vereadora de Aracaju Moana Valadares (PL) comemorou o veto integral da prefeita Emília Corrêa ao projeto de lei que criava a Loteria Municipal de Aracaju (Lotaju). Moana, que já havia votado contra a proposta na Câmara Municipal, afirmou que a decisão representa uma “vitória da coerência e do bom senso”.

“Eu votei contra porque sei o quanto o vício em jogos tem destruído famílias inteiras. Não podemos fechar os olhos para essa realidade em nome de arrecadação. É uma vitória da coerência e do bom senso”, destacou Moana.

O deputado federal Rodrigo Valadares, marido da vereadora, também elogiou a decisão da prefeita.

“Parabenizo a prefeita Emília pela acertada decisão em vetar o Projeto de Loteria Municipal. Esse veto mostra a coerência da prefeita em defender os valores que acreditamos e que nos trouxeram até aqui. Os jogos de azar estão devastando famílias inteiras, causando ondas de suicídio. Servem apenas para enriquecer ‘empresários’ duvidosos e para lavagem de dinheiro do crime. Parabéns, prefeita!”, escreveu Rodrigo nas redes sociais.

Segundo a Prefeitura de Aracaju, o veto foi fundamentado na falta de competência do município para explorar serviços lotéricos, na violação aos princípios do pacto federativo e da livre concorrência, além de vício de iniciativa por interferir diretamente na estrutura administrativa municipal e na destinação de recursos, temas que são de competência privativa do Executivo.

O projeto, de autoria do vereador Isac Silveira, chegou a ser aprovado por maioria após intensos debates na Câmara, mas agora retorna ao Legislativo Municipal, que decidirá se mantém ou derruba o veto.

“Temos que proteger Aracaju de propostas que podem parecer vantajosas, mas que, na prática, acabam trazendo riscos enormes para muitas famílias”, finalizou Moana.

Por Luísa Passo – Foto: Luanna Pinheiro