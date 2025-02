Moana defende escola cívico-militar e recebe apoio na Câmara

A vereadora Moana Valadares subiu à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para defender a implementação do modelo de escolas cívico-militares na cidade. A proposta gerou um intenso debate entre os parlamentares, com posicionamentos divergentes, mas ganhou força com o apoio de outros vereadores que compartilharam da mesma visão.

Durante seu discurso, Moana rebateu as críticas da vereadora Sônia Meire e do vereador Iran Barbosa, apresentando dados que demonstram a eficácia desse modelo educacional. Segundo a parlamentar, as escolas cívico-militares promovem disciplina, organização, respeito, moral e ética, resultando em uma redução de 82% na violência entre alunos, 75% na violência verbal e 80% na evasão escolar, além de um índice de satisfação de 85% entre pais, alunos e professores.

Apoio crescente

A defesa de Moana foi reforçada por outros parlamentares, como Lúcio Flávio (PL), Levi Oliveira (PP), Rodrigo Fontes (PSB) e Fabiano Oliveira (União), que também se manifestaram a favor da proposta. Eles ressaltaram que o modelo cívico-militar representa uma opção para as famílias que desejam um ensino baseado na disciplina e no respeito.

Por outro lado, a vereadora Sônia Meire (PT), em outro momento, afirmou que o projeto não passaria, o que levou Moana a questionar sua visão sobre a democracia. Já o vereador Iran Barbosa (PSOL) também se posicionou contra a proposta, alegando que o modelo não resolveria os desafios da educação pública.

Moana reforça sua posição

Em resposta às críticas, Moana reafirmou que sua proposta não impõe mudanças, mas oferece uma alternativa viável para a educação em Aracaju. Ela destacou o apoio popular crescente ao projeto, refletido no grande engajamento nas redes sociais, e apontou exemplos bem-sucedidos em estados como Paraná e Goiás, que figuram entre os primeiros no ranking do IDEB.

A vereadora também questionou a resistência ao projeto, afirmando que impedir a implementação do modelo significa retirar dos pais o direito de escolher o melhor para seus filhos. “Nós defendemos a verdadeira democracia, garantindo mais opções para a população”, declarou Moana.

A proposta segue em discussão na Câmara Municipal, com forte respaldo de parlamentares e grande interesse da sociedade, e deve continuar sendo debatida nas próximas sessões.

Fonte: assessoria parlamentar

Foto: China Tom