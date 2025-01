Moana Valadares é empossada vereadora por Aracaju; “Toda honra e glória a Deus”

Na última quarta-feira (1º), Moana Valadares (PL) tomou posse como vereadora de Aracaju, marcando sua entrada oficial na Câmara Municipal. Eleita com 7.216 votos, Moana se destacou como a mulher mais votada para o legislativo municipal, reforçando a importância da representatividade feminina na política.

O momento ganha ainda mais relevância com a eleição de Emília Corrêa (PL) como a primeira mulher prefeita de Aracaju. Juntas, as duas mulheres fortalecem a presença feminina e conservadora na administração pública da capital sergipana.

Cristã declarada, Moana fez questão de expressar sua fé durante a cerimônia de posse, exclamando: “Toda honra e glória sejam dadas a Deus”, reafirmando assim os seus valores e compromisso com o que acredita.

Este é um marco histórico para as mulheres e para a direita em Aracaju, simbolizando um novo capítulo na política local. Moana Valadares assume o cargo com o desafio de honrar os votos recebidos e representar os interesses da população, em especial do público conservador.

Por Luísa Passos

Foto: Denison Prado